Телеграм-каналы с подписчиками от 10 тыс будут получать спецплашку после сертификации РКН

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Мессенджер Telegram разрабатывает инструменты для выполнения новых требований законодательства, которые касаются каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина.

"Эти инструменты будут внедрены в работу платформы сразу после вступления закона в силу, как это было сделано с функционалом для работы с Единым реестром интернет-рекламы", – рассказал он.

Депутат также отметил, что мессенджер заинтересован в снижении количества фейков и провокаций в Сети.

Ранее Telegram расширил перечень оснований для жалоб на контент. Категория "спам" теперь называется "мошенничество и спам", а категория "порнография" – "незаконный контент для взрослых".

Кроме того, в жалобы добавили более подробные категории. Команда будет в режиме реального времени подбирать и предлагать наиболее актуальные основания для жалоб, учитывая последние события и тенденции.