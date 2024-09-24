WhatsApp будет автоматически блокировать спам от неизвестных пользователей

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В мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в России и признана экстремистской) появится новая функция, которая поможет блокировать сообщения от неизвестных абонентов, если их объем превысит определенный порог, сообщает портал WABetaInfo.

По словам экспертов, опция будет автоматически блокировать сообщения, защищая пользователей от спама и других нежелательных сообщений. При этом блокировка не будет постоянной – она будет сниматься, когда объем входящих сообщений вернется к нормальному уровню.

Эта функция уже доступна некоторым бета-тестерам, которые установили последнюю версию бета-версии WhatsApp для iOS. Ожидается, что в ближайшее время она станет доступна для большего числа пользователей. Опцию можно будет найти в разделе "Дополнительно".

Ранее обновление коснулось мессенджера Telegram. Нововведения позволили пользователям сообщать модераторам о "незаконном контенте" в частных группах. После внесения изменений "во всех приложениях Telegram" появились кнопки "пожаловаться", с помощью которых пользователи могут сообщать модераторам о незаконном контенте.