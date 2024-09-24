Киберэксперт Галов: картинка в WhatsАрр вряд ли может нести киберриски

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Изображения, которые пользователи отправляют и получают через мессенджеры, в частности поздравительные открытки в WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в России и признана экстремистской), не представляют опасности, сообщил специалист по кибербезопасности Дмитрий Галов в беседе с "Газетой.ру".

Согласно исследованию компании, 62% россиян обмениваются поздравительными открытками в мессенджерах, а 28% получают их, но не отправляют. При этом 65% респондентов считают, что через такие изображения можно заразить телефон вирусом.

"Картинка вряд ли может нести киберриски. Однако если в сообщении будет еще и текст со ссылкой, то лучше быть внимательнее", – отметил Галов.

По его словам, злоумышленники могут рассылать сообщения с поздравительными открытками якобы от родственников или знакомых и мотивировать перейти по ссылке, которая уже будет вести на фишинговую страницу.

Эксперт рекомендовал настроить двухфакторную аутентификацию на мессенджеры, чтобы обезопасить свой телефон от угроз, а также обращать внимание на расширение присылаемых файлов, не переходить по сомнительным ссылкам, внимательно проверять название сайта в адресной строке и установить защитное решение, которое протестировано лабораториями.

Ранее "Лаборатория Касперского" предупредила об активизации новой версии вируса Necro в популярных приложениях, которые можно найти в Google Play и на других площадках. Вирус находили в модифицированных версиях мессенджеров. Атаки зафиксировали в смартфонах пользователей из России, Бразилии, Вьетнама, Эквадора и Мексики.