Вредоносный вирус Necro нашли в приложениях из Google Play

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Эксперты обнаружили вирус Necro в популярных приложениях, которые можно скачать в Google Play и на других площадках. Об этом специалисты "Лаборатории Касперского" рассказали в беседе с "Газетой.ру".

Necro может загружать модули с различным функционалом. Среди них: отображение рекламных объявлений, загрузка исполняемых файлов, установка приложений от сторонних разработчиков, переход по произвольным ссылкам и выполнение кода на JavaScript. Кроме того, Necro может оформить платные подписки, а также перенаправлять интернет-трафик через устройство жертвы.

Эксперты выявили новую версию Necro в популярных приложениях, доступных в Google Play и на других платформах.

Зараженные приложения обнаружили на неофициальных площадках, включая модифицированный Spotify Plus, измененную версию WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в России и признана экстремистской) и игры Minecraft и Stumble Guys. Вредоносный загрузчик также обнаружили в приложениях, которые доступны в Google Play. Вирус нашли даже в Wuta Camera и Max Browser, суммарные скачивания которых достигли более 11 миллионов раз.

"Лаборатория Касперского" уведомила Google о заражениях, после чего вредоносный код был удален из приложения Wuta Camera, а Max Browser исключили из магазина приложений. Однако пользователи все еще могут столкнуться с Necro на неофициальных платформах. Атаки вируса уже были зафиксированы в смартфонах пользователей из России, Бразилии, Вьетнама, Эквадора и Мексики.

Эксперты рекомендуют скачивать приложения только из официальных источников, чтобы защититься от Necro и других киберугроз для Android. Также избежать вирусов поможет регулярное обновление операционной системы и программ. Специалисты советуют установить на телефон защитное решение, эффективность которого подтвердили тесты их независимых лабораторий.

Ранее эксперт Александр Власов рассказал, почему пользователям смартфонов не следует подключаться к сомнительным Wi-Fi-сетям и переходить по неизвестным ссылкам. По его словам, они могут содержать вирусы, с помощью которых злоумышленники получают контроль над телефоном. Таким образом можно скомпрометировать аккаунты человека в соцсетях и мессенджерах.