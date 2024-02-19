Эксперт назвал два способа, как избежать заражения смартфона вирусами

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Пользователям смартфонов не следует подключаться к сомнительным Wi-Fi-сетям и переходить по неизвестным ссылкам. Об этом Москве 24 рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

"В первую очередь для безопасности лучше не переходить по ссылкам, которые вам присылают с неизвестных адресов, и не раскрывать вложения. Если даже от знакомого пришло такое письмо, перезвоните ему и спросите, что он вам отправил", – посоветовал специалист.





Александр Власов эксперт в области безопасности С осторожностью пользуйтесь общедоступными сетями Wi-Fi. Если подключаетесь к каким-то государственным типа беспроводного интернета в транспорте, вряд ли что-то подцепите. Но если вы сидите в непонятном месте и вам предлагают бесплатный Wi-Fi, просто подумайте, так ли он нужен.

В случае заражения смартфона вирусами устройство переходит под внешнее управление неизвестных лиц. "Могут быть скомпрометированы аккаунты человека в соцсетях, мессенджерах, вплоть до того что от его имени начнут рассылаться сообщения с просьбой отправить деньги", – предупредил Власов.

Ранее россиянам рассказали о преимуществах кнопочного телефона перед смартфонами. Отмечается, что, в отличие от более современных гаджетов, он дольше держит заряд батареи. Кроме того, кнопочный телефон более предпочтителен с точки зрения информационной безопасности. На таком устройстве достаточно проблематично запустить вредоносную программу.

