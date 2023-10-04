Эксперт дал советы, как избежать покупки смартфона с вирусами

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Александра Липкина

Новый телефон может быть заражен вирусом до поступления в продажу, предупредил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. В интервью радио Sputnik он объяснил, как снизить риск покупки такого устройства.

Лукацкий уточнил, что есть два сценария заражения новых смартфонов вирусами. Первый из них, когда вредоносную программу загружают в телефон на производстве.

По его мнению, такое происходит в Китае. За последние 1–2 года наберется с десяток случаев, когда находили различные вирусы, зачастую не извлекаемые из смартфонов. Они передавали производителям информацию о том, как используются устройства. Это замечали на достаточно дешевых моделях: производителям надо каким-то образом зарабатывать, и они это делают не только на самих смартфонах, но и на персональных данных пользователей, которые перепродают.

Второй же сценарий предполагает, что теоретически вирус мог быть установлен на телефон уже в России, продолжил эксперт.

Он объяснил, что законодательство РФ предусматривает установку на все ввозимые на территорию страны смартфоны отечественных программ. Это значит, что все телефоны распаковываются и на них устанавливается необходимое программное обеспечение, среди которого теоретически может оказаться вирус. Но такую программу можно найти с помощью антивируса.

Лукацкий добавил, что если вредоносную программу установили в гаджет на производстве, то удалить ее трудно или даже невозможно. Он рекомендовал не покупать телефоны неизвестных брендов. Лучше отдать предпочтение знакомой компании, которая вряд ли станет рисковать репутацией, встраивая вирус в свой товар.

Ранее сообщалось, что антивирусу Dr.Web приостановили сертификат в РФ, который действовал с января 2016 года. В России разрешения остались у "Кода безопасности" и "Лаборатории Касперского".

Представитель пресс-службы компании "Доктор Веб" заявил, что компания выясняет, по какой причине был приостановлен сертификат.



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