Назван новый способ слежки за владельцами iPhone

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Хакеры нашли способ, позволяющий незаметно следить за владельцами iPhone с использованием сторонних клавиатур. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование компании Certo Software.

Злоумышленники продавали людям вредоносные приложения для смартфонов компании Apple. Такие программы маскировали под приложение-клавиатуру, которая записывала все набранные тексты и передавала их заинтересованным лицам, говорится в исследовании.

Как рассказали специалисты Certo Software, обычно Apple не пропускает подобные приложения в магазин App Store, однако хакеры смогли обойти защиту компании. Для этого они используют специальный сервис, предназначенный для тестирования приложений разработчиками, что и позволяет устанавливать ПО без публикации в App Store.

Помимо этого, для установки вредоносной программы нужен физический доступ к устройству, добавили эксперты. Они рекомендовали пользователям удалить любые сторонние клавиатуры, чтобы обезопасить себя.

Ранее Apple разослала российским разработчикам письмо, где указала, что теперь они могут предоставлять своим пользователям возможность оплачивать покупки в приложениях через сторонние платежные сервисы.

Россияне смогут оплатить покупку в приложении банковской картой или иным способом. При этом за покупки в российских приложениях через внешние ресурсы Apple будет взимать комиссию в размере 27%.

"Техно": покупатели пожаловались на проблемы с новыми iPhone