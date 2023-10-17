Apple разрешила россиянам оплачивать покупки через сторонние платежные сервисы

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Американская компания Apple разослала российским разработчикам письмо, в котором указала, что теперь они могут предоставлять своим пользователям возможность оплачивать покупки в приложениях через сторонние платежные сервисы. Об этом ТАСС сообщил гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, разработчики из РФ могут теперь уйти от эксклюзивности моноплатежей, то есть оплату только через App Store. Отныне пользователи смогут использовать другие платежные системы, которые соответствуют требованиям Apple, объяснил он.

Кусков добавил, что россияне смогут оплатить покупку в приложении банковской картой или иным способом. При этом за покупки в российских приложениях через внешние ресурсы Apple будет взимать комиссию в размере 27%.

Ранее сообщалось, что владельцы iPhone нашли проблему в iOS 17.0.3, из-за которой произвольно исчезли фотографии и имена контактов.

Некоторые пользователи отметили, что баг появился с самого первого релиза iOS 17, у остальных он был обнаружен еще на прошлогодней iOS 16.

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