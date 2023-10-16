16 октября, 14:28Технологии
У пользователей iPhone на iOS 17 массово пропали контакты и фото
Фото: 123RF/adrianhancu
Пользователи iPhone обнаружили проблему в iOS 17.0.3, из-за которой произвольно исчезли фотографии и имена контактов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на техноблогера Аарона Золло (ZolloTech).
"И у моей жены, и у зятя была одна и та же проблема. Один случай был вчера, другой – сегодня. Сталкивался ли с подобным кто-нибудь?" – спросил блогер.
Под этой публикацией пользователи также поделились данной проблемой. Отмечается, что у некоторых баг появился с самого первого релиза iOS 17, а у остальных он был обнаружен еще на прошлогодней iOS 16.
Как сообщил один из пользователей iPhone, картинки в галерее тоже перестали грузиться – вместо эскизов фото и видео появляются белые квадраты.
Каждый год Apple выпускает новые iPhone вместе с обновленной операционной системой iOS. Обычно в течение первых двух месяцев после выхода прошивки пользователи жалуются на проблемы в работе смартфона.
Ранее владельцы новых iPhone 15 Pro пожаловались на ожоги, полученные при использовании смартфонов. Жалобы начали появляться в соцсетях Китая.
Apple признала, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max могут перегреваться. В связи с этим компания приступила к исправлению неполадок и пообещала выпустить обновление в ближайшее время. В СМИ же сообщали, что смартфоны Apple перегреваются из-за сторонних приложений, которые не оптимизированы под данные устройства.
"Техно": покупатели пожаловались на проблемы с новыми iPhone
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