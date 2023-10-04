Пользователи пожаловались, что iPhone 15 Pro оставляет ожоги

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Владельцы новых iPhone 15 Pro пожаловались на ожоги, полученные при использовании смартфонов, сообщает "Газета.ру".

Жалобы начали появляться в соцсетях Китая. Претензии у пользователей возникли при работе с iPhone 15 Pro и Pro Max. Владельцы смартфонов сообщали, что получали ожоги на пальцах рук. Также у некоторых появились ожоги на бедрах из-за раскалившегося в кармане устройства.

Ранее компания Apple признала, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max могут перегреваться. В связи с этим компания приступила к исправлению неполадки и пообещала выпустить обновление в ближайшее время.

В СМИ сообщали, что смартфоны Apple перегреваются из-за сторонних приложений, которые не оптимизированы под данные устройства. В свою очередь, в Apple заявили, что перегрев смартфонов не имеет программный характер, а также не связан с использованием титановой рамки или чипа A17 Pro.

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