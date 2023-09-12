Во Франции временно приостановили продажи iPhone 12 из-за электромагнитного излучения

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Во Франции регулирующие органы предписали компании Apple временно приостановить продажи iPhone 12 из-за слишком сильного электромагнитного излучения. Об этом пишет AFP, ссылаясь на местное агентство по контролю за радиочастотами в стране.

Уточняется, что аккредитованные лаборатории обнаружили поглощение электромагнитной энергии организмом на уровне 5,74 ватта на килограмм, тогда как стандартом является показатель в 4 ватта на килограмм.

Агентство также призвало Apple в кратчайшие сроки привести уже проданные телефоны в соответствие требованиям. В противном же случае компании придется отозвать их.

Ранее основатель и руководитель сервисного центра ISUPPORT Кирилл Майзлер заявил, что большинство новых iPhone 11 и 12 подпольно восстановлены. По его словам, еще есть возможность приобрести новый iPhone 12, однако шансы нарваться на "реф" достаточно высоки.

До этого сообщалось, что компания Apple начала производство смартфона iPhone 15 на базе заводов тайваньской Foxconn, которая находится в Индии. Тем самым компания продолжает придерживаться политики развития своей деятельности вне Китая.