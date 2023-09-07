Эксперт заявил, что большинство новых iPhone 11 и 12 подпольно восстановлены

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В случае, если человеку предлагают приобрести новый iPhone 11 или 12, то это скорее всего восстановленный гаджет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на основателя и руководителя сервисного центра ISUPPORT Кирилла Майзлера.

"Люди все никак не поймут, что жизненный цикл новых iPhone – 2–3 года. Под жизненным циклом я имею в виду срок их реализации как новых устройств. С момента выпуска 11 серии уже прошло 3 года. и очевидно, что устройства, которые выдают за новые, в большинстве случаев – "рефы" (refubrished – восстановленные. – Прим. ред.)", – заявил он.

Убедиться, что смартфон был восстановлен, можно из-за низкой нерыночной цены. По его словам, еще есть возможность приобрести новый iPhone 12, однако шансы нарваться на "реф" достаточно высоки. Линейка iPhone 13 тоже восстанавливается, уточнил он. Без страха и риска покупать можно лишь 14 серию, уточнил эксперт.

Во время покупки официально восстановленных компанией Apple смартфонов можно не переживать за их надежность. Майзлер считает, что они мало чем отличаются от новых iPhone, так как внутри стоят только оригинальные запчасти. Подобные гаджеты можно отличить по аббревиатуре RFB на коробке или по букве "F" в номере модели.

Refubrished iPhone – это восстановленный компанией Apple телефон, который получает официальную гарантию от компании. В России участились случаи, когда продавцы самостоятельно "восстанавливают" бывшие в употреблении или сломанные смартфоны. При этом выдают они их за новые.

Ранее стало известно, что возможность оформить предзаказ на iPhone 15 появилась в РФ раньше, чем в других государствах. Покупателям начали предлагать купить еще не вышедший телефон в пределах от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

В России возник переизбыток iPhone