Эксперты посоветовали россиянам менять аккумулятор в смартфоне раз в три года

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Эксперты посоветовали россиянам почаще менять аккумулятор. Об этом они рассказали RT.

По их словам, сейчас аккумуляторы в любых устройствах являются расходными материалами, однако их редко кто меняет. Хотя, как утверждают эксперты, делать это необходимо минимум раз в три года.

"Далее – по возможности не заливать смартфон и не оставлять его под прямыми солнечными лучами", – добавил директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

Именно поэтому, отмечают специалисты, основной причиной возгорания смартфонов становятся неисправные аккумуляторы, а также использование "неродных" и некачественных зарядок.

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Игорь Бедеров подчеркнул, что возгорание телефона связано с установкой некачественного аккумулятора и его разбалансировкой из-за активных долгих игр. Он заявил, что телефон перегревается, из-за чего начинает гореть аккумулятор, плата и пластик вокруг телефона.

"Едкий дым – это результат горения пластика. В таких случаях теоретически смартфон может и взорваться", – предупредил он.

Замдиректора центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков сообщил, что игра всегда перегружает процессор, что приводит к высокой нагрузке на аккумулятор.

"Если при этом смартфон подключен к зарядному устройству, то мы имеем три процесса: высоконагруженный процессор, тепло, выделяемое аккумулятором для питания процессора, тепло, выделяемое аккумулятором и системой питания при заряде аккумулятора. Это может привести к короткому замыканию внутри аккумулятора", – рассказал эксперт.

Директор центра SafeNet подытожил, что нельзя выбрать безопасный смартфон, так как загореться может любая модель. По его оценке, в год происходит от 100 до 150 таких возгораний у моделей от разных производителей.

Ранее сообщалось, что США намерены установить происхождение новых передовых процессоров компании Huawei, которые появились в ее устройствах, несмотря на санкции в отношении полупроводниковой отрасли КНР.

По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, появление у Китая таких разработок говорит о необходимости продолжать оказывать давление на технологическую отрасль КНР.



"Актуальный репортаж": россиян предупредили о взрывной опасности смартфонов