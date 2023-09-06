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06 сентября, 16:45

Технологии

США выяснят, откуда у Huawei на фоне санкций появился передовой процессор – СМИ

Фото: depositphotos/soniabonetruiz

США намерены установить происхождение новых передовых процессоров компании Huawei, которые появились в ее устройствах, несмотря на санкции в отношении полупроводниковой отрасли КНР. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, 7-нанометровый процессор Kirin 9 000, устанавливаемый в смартфоны Huawei Mate 60, всего на несколько лет отстает от передовых американских разработок. При этом разработавшая их компания SMIC находится в санкционном списке США.

По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, появление у Китая таких разработок говорит о необходимости продолжать оказывать давление на технологическую отрасль КНР.

Ранее СМИ писали, что продукция Apple может подорожать из-за напряженности в отношениях США и Китая. Это обусловлено разрывом глобальной цепочки поставок: дело в том, что почти 80% производственных партнеров Apple сосредоточены в КНР.

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