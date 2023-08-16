Apple запустила производство iPhone 15 в Индии на базе заводов Foxconn

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Компания Apple начала производство смартфона iPhone 15 на базе заводов тайваньской Foxconn, которая находится в Индии. Тем самым компания продолжает придерживаться политики развития своей деятельности вне Китая. Об этом рассказали изданию Bloomberg источники.

По информации источника, устройства, сделанные в Индии, отправят на поставку через пару недель после отгрузки первых партий из Китая, так как Applе хочет повысить производительность в Индии из-за напряженности отношений между США и Китаем ради того, чтобы уменьшить риски для цепочки поставок.

Издание отмечает, что в Нью-Дели понимают сложившуюся ситуацию, поэтому стараются наладить более тесные контакты с Америкой. Индия хочет стать высокотехнологичным производственным центром для компаний из США, добавляет источник.

До осложнения отношений между США и Китаем Индия собирала только небольшую часть продукции Apple, а местные предприятия отставали от китайских на 6–9 месяцев. Но в марте прошлого года тенденция изменилась: компания произвела в Индии примерно 7% всех продукций. Теперь там хотят увеличить производительность для достижения паритета по срокам отгрузки.

Как отмечает источник, масштабы производства iPhone 15 в Индии будут зависеть от поставок компонентов и скорости сборки на предприятии. По словам представителей корпорации Тайваня, на текущий момент примерно 65% всех заводов компании находятся в континентальном Китае.

Источник назвал главные отличия нового смартфона Apple: улучшенная камера, сенсорные кнопки, дисплей, созданный по технологии LIPO.

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