Компания Apple сохранила лидерство на рынке ноутбуков в РФ после ухода

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Американская компания Apple сохранила лидерство среди ноутбуков в России после своего ухода. Ее доля почти не поменялась, сообщает газета "Известия".

Аналитики отметили, что в первом полугодии 2023 года доля американской компании по ноутбукам составила 6,6%, годом ранее она была 7%. Доли других производителей за данный период сократились.

Lenovo продемонстрировала в этом году 8,1%, в прошлом году доля компании составляла 15,4%. Доля Asus уменьшилась до 9,7%, однако в 2022 году она была 17,8%. Доля HP снизилась до 3,8%, в прошлом году она составила 21,3%.

"Вероятно, доля Apple на рынке сохранится примерно на таком же уровне, поскольку параллельный импорт сейчас работает хорошо", – добавил бизнес-аналитик Артур Махлаюк.

Ранее стало известно, что представленные компанией Apple в июне компактные компьютеры Mac Studio M2 Max и M2 Ultra поступили в продажу в России. Новинки уже можно приобрести у ретейлера Re:Store, а также на маркетплейсе Ozon. В пресс-службе МТС рассказали, что компания тоже начала продажи.

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