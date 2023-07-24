Apple планирует сохранить поставки iPhone на уровне прошлого года – СМИ

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Компания Apple планирует выпустить 85 миллионов смартфонов iPhone 15 в 2023 году. Это примерно соответствует количеству прошлого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что американская корпорация еще не анонсировала выход новой модели смартфона, но в июне в СМИ появилась информация о пробном производстве iPhone 15 на заводе Foxconn в Китае.

По информации источников агентства, компания ожидает рост выручки, так как рассматривается возможность увеличения цены на модели Pro. Также Apple сократила прогноз по выпуску базовых моделей iPhone примерно на 2 миллиона из-за возникших сложностей с производством матриц для камер. Однако это было скомпенсировано ростом заказов на более дорогие модели Pro.

Уточняется, что Apple опубликует свой финансовый отчет по итогам 9 месяцев 2022–2023 фингода 3 августа.

Ранее сообщалось, что сотрудникам Минпросвещения, Минпромторга, Минцифры, "Ростеха" запретили пользоваться iPhone на работе.

Это связано с тем, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США, по информации ФСБ РФ, использовало устройства для шпионажа за российскими дипломатами. В ФСБ заявили, что Apple предоставляет спецслужбам США множество возможностей для контроля за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома.

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