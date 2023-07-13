Минцифры РФ запретит сотрудникам использовать iPhone в служебных целях

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Министерство цифрового развития РФ планирует на следующей неделе запретить сотрудникам использовать iPhone в служебных целях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглаву министерства Александра Шойтова.

"Мы планируем принять такой же приказ для подведомственных организаций. Он сейчас находится на согласовании, думаю, что на этой – на следующей неделе", – отметил он.

Шойтов подчеркнул, что смартфоны, произведенные американской компанией Apple, будут запрещены для решения рабочих задач.

Ранее сообщалось, что сотрудникам корпорации "Ростех" запретили использовать технику от компании Apple на работе.

Запрет будет распространен на 600 тысяч сотрудников, работающих в компании, в том числе и на центральный аппарат, где находится порядка 500 работников.

Решение было принято после появления информации от ФСБ РФ об использовании iPhone для шпионажа со стороны США. Позже компания Apple заявляла, что не сотрудничает с разведкой США и не планирует когда-либо это делать.

До этого отмечалось, что Минпромторг РФ также планирует запретить сотрудникам использовать iPhone в служебных целях. Ограничения будут введены с 17 июля, сказали источники журналистов.



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