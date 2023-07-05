08:36Общество
Сотрудникам Минпромторга РФ запретят использовать iPhone в рабочих целях – СМИ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудникам Минпромторга России, а также подведомственных ему организаций с 17 июля запретят использовать iPhone в рабочих целях. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник в Минпромторге.
Издание утверждает, что информацию о запрете среди сотрудников ведомства распространили путем письма от первого заместителя министра Василия Осьмакова.
"Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра промышленности и торговли РФ В. В. Шпака", – следует из документа.
Запрет на использование iPhone в рабочих целях в Минпромторге связали с тем, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США использовало "яблочные" устройства для шпионажа за российскими дипломатами. Ранее об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.
По информации другого источника газеты, подобные ограничения в дальнейшем могут установить и для сотрудников других государственных ведомств.
После инцидента со слежкой за российскими дипломатами через iPhone "Лаборатория Касперского" разработала утилиту для проверки смартфонов на следы шпионского ПО. Инструмент triangle_check способен в автоматическом режиме анализировать iPhone на наличие вредоносного компонента.
МИД РФ прокомментировал информацию о шпионаже США посредством техники Apple
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