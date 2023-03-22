Эксперт объяснил, почему чиновникам могли запретить пользоваться iPhone

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шеф-редактор портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн объяснил, почему сотрудников администрации президента России могли попросить отказаться от использования iPhone. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Специалист указал на то, что устройства Apple теперь являются недружественной продукцией.

"Проникнуть в любое устройство, связанное с частотами передаваемыми, по силам любой структуре, особенно в той стране, где таких структур полтора десятка: следящих, контролирующих, проникающих", – отметил он.

По мнению Букштейна, устройства, которыми пользуются в органах управления, необходимо контролировать, чтобы избежать утечки информации. Это особенно важно на фоне той ситуации, которая сложилась на мировой арене на сегодняшний день.

Эксперт обратил внимание на то, что в мирное время iPhone был знаком престижа, и в этом не было ничего плохого, пока обстановка не стала напряженной.

"Теперь это признак сомнительного желания выпендриться", – считает Букштейн.

Он добавил, что служебный телефон чиновников должен выполнять лишь главные функции – звонить и отправлять сообщения. Однако канал связи должен быть защищен от представителей недружественных государств.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что сотрудники внутриполитического блока администрации президента России должны избавиться от iPhone к 1 апреля этого года из-за соображений безопасности.

Решение объяснялось тем, что смартфоны этой компании чаще подвергаются взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими телефонами.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотрудники администрации президента не используют никакие смартфоны для передачи закрытой информации.



Эксперт оценил уровень безопасности смартфонов iPhone

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