Сотрудников администрации президента РФ обязали избавиться от iPhone к апрелю – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники внутриполитического блока администрации президента (АП) России должны избавиться от смартфонов iPhone к 1 апреля этого года из-за соображений безопасности. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Соответствующее указание сотрудники АП получили на прошедшем семинаре в Подмосковье. Срок до 1 апреля установил замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Подобную меру связывают с тем, что смартфоны этой компании чаще подвергаются взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими телефонами. По информации источника издания, возможно, взамен этих смартфонов Кремль может закупить для сотрудников другие, более безопасные телефоны.

Также сообщается, что аналогичный запрет на использование техники Apple может коснуться и чиновников, которые занимаются внутренней политикой в региональных администрациях.

Ранее стало известно, что в России значительно подешевели базовые смартфоны iPhone 14. Так, осенью прошлого года, когда смартфоны поступили в продажу, их стартовая цена начиналась от 85 тысяч рублей. На данный момент гаджет можно найти в интернет-магазинах за 65 тысяч рублей.

До этого россиян предупредили о случаях мошенничества с оплатой по QR-кодам. Подобный вид оплаты товаров стал популярен в России из-за ухода ряда платежных систем, а также блокировки Apple Pay и Google Pay.

Сроки ремонта техники Apple увеличатся в РФ с апреля – СМИ

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