В Совфеде заявили, что не получали рекомендаций отказаться от iPhone

Фото: Агентство "Москва"

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что сенаторов не просили прекратить использовать iPhone.

"У нас такого не было пока ничего", – передает РИА Новости его комментарий.

Джабаров также заявил, что он может не использовать iPhone, если это потребуется. По его словам, для него не будет проблемой выбрать смартфон другого производителя.

Кроме того, он рассказал, что сенаторы сдают свои мобильные устройства перед важными совещаниями.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что сотрудники внутриполитического блока администрации президента России должны избавиться от iPhone к 1 апреля этого года из-за соображений безопасности.

Решение объяснялось тем, что смартфоны этой компании чаще подвергаются взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими телефонами. Кроме того, сообщалось, что взамен этих смартфонов Кремль может закупить для сотрудников другие, более безопасные устройства.



В столичных магазинах заканчиваются модели iPhone – СМИ

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