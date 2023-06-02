Медведев не верит, что Apple не сотрудничает с разведкой США

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не верит заявлениям американской компании Apple, которая отрицает использование iPhone в интересах спецслужб США. Об этом сообщает РИА Новости.

"Когда любая, даже самая крупная технологическая компания говорит, что она по идейным соображениям отказывается сотрудничать с национальным разведсообществом, это означает одно из двух: она беззастенчиво врет или она собралась закрыться. Чудес не бывает", – сказал он.

Медведев подчеркнул, что пользователям устройств Samsung на платформе Android также следует быть внимательными, поскольку эта операционная система позволяет размещать сторонние программы внутри нее.

"Как говаривал Мюллер (персонаж Генрих Мюллер из телесериала "17 мгновений весны". – Прим. ред.) в известном сериале: "Верить в наше время нельзя никому, даже себе", – резюмировал он.

Ранее компания Apple сообщала, что не сотрудничает с разведкой США и не планирует когда-либо это делать.

До этого в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России вскрыли разведывательную акцию США через вирус на мобильных устройствах производства Apple. Вирусом были заражены несколько тысяч iPhone, в том числе принадлежащие дипломатам.

Apple предоставляет спецслужбам США множество возможностей для контроля за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, считают в ФСБ.



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