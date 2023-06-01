Apple отрицает информацию ФСБ о шпионском вирусе в своих гаджетах

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Американская компания Apple сообщила, что не сотрудничает с разведкой США. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает Reuters.

"Компания никогда не сотрудничала ни с одним правительством для установки программных ловушек в любой продукт Apple и никогда не будет этого делать", – указано в заявлении.

Ранее в Федеральной службы безопасности (ФСБ) России вскрыли разведывательную акцию США через вирус на мобильных устройствах корпорации Apple. Согласно данным спецслужб, вирусом были заражены несколько тысяч смартфонов корпорации, в том числе принадлежащие дипломатам.

По заявлению ФСБ, Apple предоставляет спецслужбам США множество возможностей для контроля за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию со слежкой за дипломатами РФ через iPhone заслуживающей внимания. Он подчеркнул, что использование техники Apple в служебных целях в администрации президента запрещено.



В МИД РФ прокомментировали данные ФСБ о слежке за российскими дипломатами