Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 23:51

Технологии

Apple отрицает информацию ФСБ о шпионском вирусе в своих гаджетах

Фото: depositphotos/bernardbodo

Американская компания Apple сообщила, что не сотрудничает с разведкой США. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает Reuters.

"Компания никогда не сотрудничала ни с одним правительством для установки программных ловушек в любой продукт Apple и никогда не будет этого делать", – указано в заявлении.

Ранее в Федеральной службы безопасности (ФСБ) России вскрыли разведывательную акцию США через вирус на мобильных устройствах корпорации Apple. Согласно данным спецслужб, вирусом были заражены несколько тысяч смартфонов корпорации, в том числе принадлежащие дипломатам.

По заявлению ФСБ, Apple предоставляет спецслужбам США множество возможностей для контроля за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию со слежкой за дипломатами РФ через iPhone заслуживающей внимания. Он подчеркнул, что использование техники Apple в служебных целях в администрации президента запрещено.

В МИД РФ прокомментировали данные ФСБ о слежке за российскими дипломатами

Читайте также

технологии
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика