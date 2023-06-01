Разведслужбы США следят за гражданами через IT-корпорации – МИД РФ

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Спецслужбы США следят за гражданами Штатов и других стран при помощи американских IT-компаний. На этот раз установлен факт скрытого сбора информации при помощи уязвимостей программного обеспечения телефонов, произведенных в США. Об этом МИД РФ сообщил на своем сайте.

Министерство утверждает, что это является очередным доказательством того, что американские службы разведки десятилетиями собирают данные интернет-пользователей без их ведома через IT-корпорации.

"Регулярно ставили на всех профильных международных площадках вопрос о необходимости наведения порядка в этой сфере, выработки универсальных норм поведения в цифровом пространстве на основе уважения фундаментальных прав и свобод человека и суверенного равенства государств", – отмечается в сообщении.

В МИД напомнили, что в январе 2021 года Совфед РФ принял заявление с призывом разработать конвенцию, которая бы регулировала деятельность американских интернет-компаний, так как они нарушают принципы свободы слова. В Вашингтоне к этому не прислушались.

Также российское внешнеполитическое ведомство назвало США государством, ставящим себя выше закона. При этом свидетельства "двойных стандартов" страны, ее компаний в области международной информационной безопасности (МИБ) и спецслужб не раз представлялись в ООН. Министерство призвало к созданию механизмов регуляции в цифровой сфере.

"Ни одно государство не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями в такой чувствительной сфере, как доступ к персональным данным пользователей смартфонов", – заключил МИД.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России вскрыли разведывательную акцию США через вирус на мобильных устройствах корпорации Apple. Заражению вирусом, по данным спецслужб, подверглись несколько тысяч смартфонов корпорации.

До этого специалисты компании Microsoft обнаружили на компьютерах с системой macOS уязвимость, которая позволяет хакерам обойти систему безопасности Apple System Integrity Protection (SIP) 2015 года. Взламывая устройства путем обхода системы, злоумышленники моментально получают доступ к данным компьютера.

В ФСБ заявили, что США следили за зарубежными дипломатами в РФ с помощью iPhone