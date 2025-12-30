Форма поиска по сайту

30 декабря, 20:16

Транспорт

Эксперимент с посадкой на рейс по биометрии запустят в Пулково и Шереметьево

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В 2026–2027 годах в аэропортах Пулково и Шереметьево пройдет эксперимент по посадке пассажиров на внутренние рейсы по биометрии. Об этом РИА Новости сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

Подготовленный российским кабмином проект постановления о начале эксперимента размещен для общественного обсуждения.

"По результатам пилота будет принято решение о масштабировании технологических решений на большее число аэропортов", – уточнили в аппарате вице-премьера.

В свою очередь, Российские железные дороги (РЖД) планируют внедрить биометрическую систему посадки в поезда на скоростных маршрутах в начале 2026 года. Эта мера затронет следующие направления – Иваново и Нижний Новгород.

Для использования системы будет необходимо заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию и дать согласие на обработку данных. При этом биометрия станет альтернативой паспорту при посадке, то есть пассажирам оставят возможность воспользоваться традиционными способами.

РЖД начали использовать биометрию на маршрутах в Нижний Новгород, Иваново и Кострому

