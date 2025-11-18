РЖД начнут применять биометрию при посадке в поезд в начале 2026 года

Фото: ТАСС/Игорь Генералов

Российские железные дороги (РЖД) планируют внедрить биометрическую систему посадки в поезд на скоростных маршрутах в начале 2026 года. Об этом сообщил замглавы компании Иван Колесников на форуме "Транспорт России".

"В самое ближайшее время. Это направление – Иваново и, возможно, в Нижний Новгород. Это начало следующего года", – отметил он.

По уточнению Колесникова, технология будет реализована на поездах, обслуживаемых дирекцией скоростных сообщений. В настоящее время функция находится на стадии активной проработки.

Сначала нововведение коснется только части маршрутов, рассказывали ранее в Минтрансе России. Там же добавляли, что сервис посадки без предъявления паспорта будет функционировать через Единую биометрическую систему (ЕБС). Для его использования необходимо заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию и дать согласие на обработку данных.

При этом биометрия станет альтернативой паспорту при посадке, то есть пассажирам оставят возможность воспользоваться традиционными способами.

Подобную технологию в ближайшие годы также могут ввести в аэропортах России. Как рассказывал глава Минтранса Андрей Никитин, в настоящее время специалисты работают над созданием технологических условий для внедрения системы.

По его словам, реализация проекта требует координации со всеми заинтересованными сторонами, включая силовые ведомства, поэтому скорого результата ждать не стоит.

Тем не менее к концу текущего года планируется завершение тестирования системы идентификации пассажиров для оценки ее эффективности и применимости.