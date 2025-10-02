Биометрию в аэропортах России могут ввести в ближайшие годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Применение биометрии в аэропортах России могут ввести в ближайшие несколько лет. Об этом рассказал глава Минтранса Андрей Никитин, которого цитирует ТАСС.

В настоящее время специалисты работают над созданием технологических условий для внедрения системы.

"Речь идет о комплексном решении. Если пассажир имеет верифицированный цифровой профиль и не входит в категории риска, он должен проходить контроль по максимально упрощенной процедуре", – подчеркнул министр.

Как отметил Никитин, реализация проекта требует координации со всеми заинтересованными сторонами, включая силовые ведомства, поэтому скорого результата ждать не стоит. Тем не менее к концу текущего года планируется завершение тестирования системы идентификации пассажиров для оценки ее эффективности и применимости.

Ожидается, что биометрию впервые применят в петербургском аэропорту Пулково в рамках пилотного проекта, который стартует в следующем году, уточнил глава Минтранса. Затем этот опыт распространят на другие аэровокзалы.

Соглашение о внедрении биометрии при авиаперевозках было подписано главами Минтранса и Минцифры Максутом Шадаевым, гендиректором "Центра биометрических технологий" Владиславом Поволоцким и гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским в рамках форума "Цифровая трансформация".

Технология станет альтернативой паспорту при регистрации на рейс или посадке. Предполагается, что благодаря этому удастся повысить качество и скорость обслуживания пассажиров.