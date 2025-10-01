Пассажиры смогут использовать биометрию в аэропортах России

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Пассажиры российских самолетов в перспективе смогут использовать биометрию в качестве альтернативы паспорту при регистрации на рейс или посадке. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

В рамках форума "Цифровая транспортация" глава ведомства Андрей Никитин, глава Минцифры Максут Шадаев, гендиректор "Центра биометрических технологий" Владислав Поволоцкий и гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский подписали соглашение о внедрении биометрии.

Как отметил Минтранс, благодаря технологии удастся повысить качество и скорость обслуживания пассажиров. Каждый гражданин сможет выбрать способ – биометрия или документы.

"Сегодня такие решения уже работают в метро крупнейших городов, завтра они появятся на железной дороге и в авиации. Мы создаем цифровую экосистему, которая делает поездки проще и надежнее для миллионов пассажиров", – указал Никитин.

Ранее директор проектов и лидер кластера "Безналичный мир" ПАО "СберБанк" Сергей Фатеев заявил, что оплата проезда по биометрии станет одним из основных способов расчета в транспорте через 1,5–2 года. В конце прошлого года она начала действовать в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, а в этом году – в Самаре. В настоящее время оплата по биометрии находится в процессе запуска в Новосибирске.

Глава проектов Сбербанка подчеркнул, что доля платежей с использованием биометрических данных составляет около 1 миллиона транзакций, что равняется 2,5% от общего объема платежей в метро.

