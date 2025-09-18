Оплата по биометрии заработала на всех турникетах Калужско-Рижской линии метро

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Оплата по биометрии начала действовать на всех турникетах Калужско-Рижской линии метро, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Таким образом, платежный сервис заработал еще на 322 турникетах в метро, а Калужско-Рижская линия стала 14-й по счету, где оплата по биометрии действует на всем оборудовании. До этого к системе были подключены лишь по 2–3 турникета на каждой станции.

"Москва является мировым лидером по количеству видов транспорта, где доступна оплата по биометрии. Сегодня она работает в метро, на МЦК, регулярных речных маршрутах, в аэроэкспрессах и на нескольких станциях МЦД. Современный платежный сервис экономит время и позволяет совершать удобные пересадки между разными видами транспорта", – приводятся слова Ликсутова в телеграм-канале Дептранса.

По данным заммэра, все турникеты метрополитена и МЦК будут подключены к системе оплаты по биометрии до конца 2025 года.

Оплата проезда в метро при помощи биометрических данных стала доступна в 2021 году – для прохода не требуются карты, телефоны или билеты. Сначала нужно зарегистрироваться в приложении "Метро Москвы", приложить свое фото и привязать банковскую карту.

После этого можно будет просто встать на черный стикер у турникета и посмотреть в камеру – створки откроются за одну секунду. Затем с банковского счета спишется 63 рубля – стоимость одной поездки.

Ранее к биометрии подключили все турникеты на Замоскворецкой и Люблинско-Дмитровской линиях метрополитена. До этого подобный метод оплаты проезда заработал на турникетах Арбатско-Покровской и Калининской линий, а также на Сокольнической и Большой кольцевой ветках. Теперь там также не придется доставать карточку для проезда.

