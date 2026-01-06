Более 700 допрейсов поездов назначено на РЖД в новогодние праздники

Фото: 123RF.com/serjio74

Более 700 дополнительных рейсов поездов назначено на Российских железных дорогах (РЖД) в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В РЖД уточнили, что рейсы появятся на самых популярных маршрутах, например, из Москвы в Адлер, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Иваново, Казань, Воронеж, Ярославль, Челябинск, Оренбург, Уфу, Ульяновск, Волгоград, Астрахань и другие города.

Всего до 12 января в поездах дальнего следования будет более 5,5 миллиона мест.

Кроме того, как подчеркнули в компании, в праздники курсируют туристические поезда, в число которых вошли "Зимняя сказка", "По Золотому кольцу", "В Карелию", "Рускеальский экспресс", "Жигулевские выходные", "Мороз-экспресс" и "Уральский экспресс".

Ранее началось путешествие Деда Мороза по России. Оно завершится 11 января в Великом Устюге. Всего он проедет более 20 тысяч километров.

2 января зимний волшебник посетил Москву, в которой пробыл два дня. Вагон "Снежной Королевы" был открыт для всех желающих. По билетам ребята могли посетить два вида программы.

