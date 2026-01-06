Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 23:48

Транспорт

Более 700 допрейсов поездов назначено на РЖД в новогодние праздники

Фото: 123RF.com/serjio74

Более 700 дополнительных рейсов поездов назначено на Российских железных дорогах (РЖД) в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В РЖД уточнили, что рейсы появятся на самых популярных маршрутах, например, из Москвы в Адлер, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Иваново, Казань, Воронеж, Ярославль, Челябинск, Оренбург, Уфу, Ульяновск, Волгоград, Астрахань и другие города.

Всего до 12 января в поездах дальнего следования будет более 5,5 миллиона мест.

Кроме того, как подчеркнули в компании, в праздники курсируют туристические поезда, в число которых вошли "Зимняя сказка", "По Золотому кольцу", "В Карелию", "Рускеальский экспресс", "Жигулевские выходные", "Мороз-экспресс" и "Уральский экспресс".

Ранее началось путешествие Деда Мороза по России. Оно завершится 11 января в Великом Устюге. Всего он проедет более 20 тысяч километров.

2 января зимний волшебник посетил Москву, в которой пробыл два дня. Вагон "Снежной Королевы" был открыт для всех желающих. По билетам ребята могли посетить два вида программы.

РЖД запустят дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом

Читайте также


транспорт

Главное

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика