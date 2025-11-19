Поезд Деда Мороза начал путешествие по РФ из Владивостока

Фото: РИА Новости/Татьяна Меель

Поезд Деда Мороза отправился в новогоднее путешествие по России, передает ТАСС.

Первую остановку состав сделал во Владивостоке. Возле вокзала, куда прибыл поезд, провели развлекательные мероприятия.

"Как главный волшебник нашей страны поведаю я одну очень важную тайну: сказку былью делаем мы сами. Чудеса случаются, когда мы дарим другим любовь, тепло и заботу. Творите добрые дела, мои маленькие волшебники с большим сердцем", – заявил Дед Мороз в рамках культурной программы.

Составу предстоит проехать свыше 20 тысяч километров и посетить 70 городов России. Новый год команда поезда Деда Мороза встретит в Иванове, а Рождество – в Санкт-Петербурге. В Москве будет сделана остановка 2 и 3 января.

Поезд Деда Мороза – совместный проект правительства Вологодской области и РЖД, в рамках которого команда волшебника приезжает в разные города РФ с праздничной программой. Впервые состав отправился в путешествие 5 декабря 2021 года.

С 23 декабря из Москвы в Великий Устюг начнет курсировать туристический поезд "Мороз-экспресс". В этом сезоне к путешествию смогут присоединиться также жители Ярославля и Вологды. Всего подготовлено 8 рейсов с современными вагонами и вагоном-рестораном.

