Средства ПВО сбили за ночь 168 беспилотников над территорией РФ

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 168 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России в ночь на 1 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, больше всего дронов было сбито над территорией Брянской области – 61 аппарат. Кроме того, 25 дронов уничтожили в Краснодарском крае, 23 – в Тульской области, 16 – в Крыму, 12 – в Московском регионе, в том числе 9 БПЛА, летевших на Москву, а также 7 беспилотников – в Калужской области.

Еще 24 воздушные цели удалось перехватить над акваторией Азовского моря.

В столичном регионе на всех местах падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. О каких-либо последствиях воздушной атаки пока не сообщалось.

В станице Северской Краснодарского края два частных дома получили повреждения в результате атаки беспилотников. Обломками дронов посекло крыши домов, а также выбило окна. Пострадавших при атаке БПЛА не выявили.