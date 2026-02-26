Mothership: серийная убийца из Южной Кореи прославилась из-за своей красоты

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/h_svms

В Южной Корее 20-летняя серийная убийца, известная под именем Ким, прославилась из-за своей красоты. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Mothership.

Девушку подозревают в отравлении трех мужчин. Двое из них скончались, а третий пробыл в коме два дня.

Ким активно вела блоги, вступала в переписки и соглашалась на свидания. На встречах она тайком вливала мужчинам в напитки смесь из седативных веществ.

Когда девушку задержала полиция, то в ее телефоне нашлись рецепты приготовления ядов. Также Ким активно искала в Сети необходимые препараты и экспериментировала с ними.

Подозреваемая созналась в отравлениях, но не смогла объяснить мотивы своих действий.

Ранее стало известно, что серийный убийца по прозвищу Санта-Клаус в Канаде больше 10 лет скрывал тела убитых в цветочных горшках.

Он совмещал работу ландшафтным дизайнером и Санта-Клаусом в торговом центре. Убийца охотился на мужчин, в том числе бездомных. Выйти на него удалось после исчезновения одной из жертв.