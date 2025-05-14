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14 мая, 15:23

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APNews: убийство 48-летней давности раскрыли в США благодаря пачке сигарет

В США раскрыли убийство 48-летней давности благодаря пачке сигарет – СМИ

Фото: people.com/Santa Clara County District Attorney's Office

В США раскрыли убийство, которое произошло 1 февраля 1977 года. Найти подозреваемого помогла пачка сигарет с отпечатком пальца, которая была обнаружена на месте преступления, сообщает APNews.

По информации СМИ, подозреваемого задержали. Им оказался 69-летний Вилли Юджин Симс, проживающий в штате Огайо. Именно он мог убить 24-летнюю Жанетт Ралстон 48 лет назад в ее машине, предварительно изнасиловав девушку.

Ралстон нашли мертвой на заднем сиденье Volkswagen Beetle недалеко от бара в Сан-Хосе. В тот вечер она отдыхала там с друзьями. Судмедэкспертиза установила, что девушку задушили рубашкой.

Подозреваемый пытался скрыть следы преступления поджогом, но ушел до того, как убедился, что огонь распространился. Машина не загорелась, и тело Ралстон нашли. Из салона автомобиля изъяли разные предметы, в том числе пачку сигарет с неизвестным отпечатком пальца.

В полиции сообщили, что друзья девушки видели, как погибшая вышла из бара с незнакомцем. Они также отметили, что приятельница обещала вернуться через 10 минут. Очевидцы помогли сотрудникам полиции составить фоторобот убийцы, но расследование зашло в тупик.

В 2025 году дело возобновили и решили поискать отпечаток с пачки сигарет в новой базе ФБР. Именно это помогло выйти на след Симса. Кроме того, ДНК с ногтей Ралстон и на ее рубашке совпали с его образцами.

Как выяснилось, в то время Симс был военным и служил недалеко от места происшествия. Через год после инцидента его осудили за покушение на убийство, и он получил 4 года тюрьмы. Мужчина уехал из Калифорнии до того, как у преступников начали брать образцы ДНК. На данный момент ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что мужчину, совершившего двойное убийство в 1995 году, приговорили к 15 годам лишения свободы. Спустя 28 лет благодаря молекулярно-генетической экспертизе на рюмке удалось установить принадлежность биологических следов уже судимому жителю Москвы Игорю Матюнину. Суд счел собранные доказательства достаточными для вынесения приговора, свою вину мужчина признал.

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