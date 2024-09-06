Московские следователи раскрыли совершенное 31 год назад убийство

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичные следователи раскрыли убийство, совершенное из корыстных побуждений в 1993 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Москве.

По версии следствия, в ночь на 7 сентября на территории детского сада на улице Сталеваров мужчина из корыстных и личных мотивов избил стеклянной бутылкой своего знакомого, а после ударил его доской по голове и туловищу. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Затем злоумышленник вытащил из одежды своего приятеля свыше 80 тысяч рублей и скрылся.

Следователи, криминалисты и правоохранители проанализировали материалы уголовного дела, а также изучили собранные доказательства. Кроме того, они допросили свидетелей и с их участием провели опознание обвиняемого по фотографии.

В результате выяснилось, что мужчина проживает в Москве, поэтому его удалось задержать в одном из столичных аэропортов при поддержке Росгвардии. C ним провели необходимые следственные мероприятия, а после ему предъявили обвинение.



"Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", – сказано в сообщении.

Ранее депутат городского собрания дагестанского города Кизилюрт Гамзат Шихабудинов оказался в числе задержанных по делу об убийстве. Инцидент произошел около придорожного кафе на трассе Ростов – Баку в 2006 году. Тогда пять человек совершили убийство местного жителя и его сына. В результате произошедшего пятерым причастным предъявили обвинение по статьям "Убийство" и "Незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия".

