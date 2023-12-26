Дагестанского депутата арестовали по делу об убийстве 17-летней давности

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Депутат городского собрания дагестанского города Кизилюрт Гамзат Шихабудинов оказался в числе задержанных по делу об убийстве, которое было совершено 17 лет назад. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

По информации суда, инцидент произошел около придорожного кафе на трассе Ростов – Баку в 2006 году. Тогда пять человек совершили убийство местного жителя и его сына.

В результате произошедшего пятерым причастным предъявили обвинение по пунктам "а", "е", "ж" части 2 статьи 105 и части 4 статьи 222 УК РФ.

"Исходя из тяжести предъявленного обвинения, сведений о личностях обвиняемых и других обстоятельств, суд постановил избрать в отношении Абдусамадова К. Ю., Шихабудинова Г. А., Чачанова Т. О., Загидова М. А. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", – цитирует Мамаеву ТАСС.

Еще одному обвиняемому – Шамхалмагомедову Ш-Х. М. – избрали меру пресечения в виде домашнего ареста из-за наличия инвалидности I группы.

Ранее в Дагестане задержали подозреваемого в убийстве главы села Рубас. Им оказался 58-летний местный житель. Инцидент произошел на автодороге ФАД "Кавказ" около 12:00 по московскому времени.

