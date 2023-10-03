СК Дагестана завел уголовное дело на работника АЗС, стрелявшего в подростка

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Следователи возбудили уголовное дело против завхоза АЗС в Избербаше. По данным СК, он выстрелил в подростка из пневматического ружья, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Инцидент произошел 29 сентября. Подозреваемый и 16-летний потерпевший повздорили в подсобке АЗС. В ходе ссоры мужчина схватил пневматическое ружье и выстрелил подростку в спину. Несовершеннолетнего госпитализировали.

Пресс-служба МВД Дагестана уточнила, что подозреваемый – завхоз АЗС, а пострадавший подрабатывал на ближайшей автомойке. Иногда парень заходил в гости к соседу, но последнему это не нравилось. Замечания мойщик игнорировал, из-за чего мужчина в последнюю встречу не выдержал и взялся за оружие.

Ранее сообщалось, что дагестанский суд отправил под стражу 35-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек во время перестрелки в республике, а также в незаконном хранении оружия.

Конфликт произошел 26 сентября. Двое парней не смогли решить свои проблемы мирно и на следующий день устроили стрельбу. В разборках участвовали 25 человек.

В результате перестрелки погиб начальник отдела тылового обеспечения Левашинского отдела полиции, который приехал урегулировать ссору. Один из участников стычки выстрелил ему в голову. Кроме того, скончался еще один человек.