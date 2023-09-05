В Махачкале школьники устроили драку со стрельбой

Фото: телеграм-канал Mash

Сотрудники правоохранительных органов в Дагестане начали проверку после потасовки со стрельбой между школьниками. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по региону.

Накануне в соцсетях распространились кадры потасовки возле образовательного учреждения в одном из дворов по улице Абубакарова в Махачкале. На них заметно, что в драке участвовали несколько десятков учеников школы.

"По имеющейся информации, конфликт между школьниками из потасовки перерос в стрельбу, предположительно, из травматического оружия", – сказано в сообщении.

Сейчас сотрудники полиции уточняют причины и обстоятельства инцидента, а также устанавливают личности участников происшествия.

Ранее полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки рабочих около строящегося "Лахта Центра" в Петербурге. Отмечается, что групповой конфликт между рабочими строительной компании произошел на площадке возле дома 2 по Лахтинскому проспекту.

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