Отец пострадавшего в драке школьника в Москве рассказал о состоянии сына

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Десятиклассник, пострадавший в ходе драки в столичной школе в Новокосине, находится в сознании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отца мальчика.

Отец отметил, что операция длилась более трех часов и состояние у школьника стабильное, но пока что слабое. Сейчас его перевели в другую палату, рядом с ним находится мать.

"Слова "ходить" пока вообще нет, только немного иногда сесть. В сознании, разговаривает, но слабенько", – рассказал он.

Как отметил родитель ребенка, реабилитация может продлиться до полугода. Все это время школьник не сможет покидать дом.

10 марта десятиклассник попал в реанимацию после драки с другим школьником из-за переписки в чате. Один из участников конфликта ударил его кулаком по голове. Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости.

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, ударившего потерпевшего, по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". В правоохранительных органах добавили, что школьники конфликтуют уже давно, по данному факту проводится проверка.



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