После драки в столичной школе возбудили уголовное дело

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Уголовное дело возбудили в отношении 16-летнего москвича после драки в школе, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Дело расследуется по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". Оно находится на контроле в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что десятиклассник попал в реанимацию после драки в школе на востоке Москвы. Инцидент произошел накануне в Новокосине. Драка завязалась между школьниками в коридоре. В ходе потасовки один из участников ударил другого кулаком по голове.

В результате драки школьник был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости. В правоохранительных органах добавили, что учащиеся конфликтуют уже давно. По данному факту проводится проверка.

Уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская рассказала, что жизни пострадавшего ученика ничего не угрожает. Омбудсмен подчеркнула, что ситуация находится на ее контроле.

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