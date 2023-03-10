Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Десятиклассник попал в реанимацию после драки в школе на востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Инцидент произошел накануне в одной из школ в Новокосине на востоке Москвы. Драка завязалась между учениками 10 класса в коридоре. В ходе потасовки один из участников ударил другого кулаком по голове", – отмечается в сообщении.

В результате драки школьник был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости.

В правоохранительных органах добавили, что школьники конфликтуют уже давно, по данному факту проводится проверка.

Уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская рассказала, что жизни пострадавшего ученика ничего не угрожает, сообщает Агентство "Москва".

"С департаментом я на связи. Жизни ребенка ничего не угрожает, сейчас идет служебное расследование", – сказала Ярославская.

Омбудсмен подчеркнула, что ситуация находится на ее контроле.

В свою очередь, директор московской "Школы Новокосино" Виктор Дьячков рассказал РИА Новости, что драка между двумя десятиклассниками произошла после переписки в чате.

"На перемене после второго урока ученики вступили в словесную перепалку, которая затем перешла в драку", – подтвердил директор образовательного учреждения.

Дьячков подчеркнул, что в школе началось служебное расследование, кроме того, администрация учебного учреждения постоянно контактирует с участниками инцидента. Со всеми учащимися школы была проведена профилактическая беседа.

В Следственном комитете по факту случившегося проводится доследственная проверка. Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале столичного следственного управления Следственного комитета.

В ведомстве установили, что ранее между учениками неоднократно появлялись разногласия и конфликты. В данный момент следователи находятся на месте инцидента, где опрашивают директора, учителя, а также очевидцев произошедшего.

Ранее сообщалось, что ученик девятого класса напал на учащихся в школе казахстанского города Петропавловска. Ранения получили три ученика. Как отмечают очевидцы, в руках у девятиклассника были нож и топор.

Нападавший был задержан сотрудниками полиции. Было организовано досудебное расследование по статье УК Казахстана "Покушение на убийство".

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