В Казахстане подросток ранил трех учащихся школы топором

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ученик девятого класса напал в понедельник, 13 февраля, на учащихся в школе казахстанского города Петропавловска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Северо-Казахстанской области.

По данным ведомства, ранения получили три ученика. Как отмечают очевидцы, в руках у девятиклассника были нож и топор.

"13 февраля в средней школе № 4 города Петропавловска учащийся девятого класса нанес телесные повреждения трем учащимся указанной школы. В настоящее время все потерпевшие доставлены в детскую областную больницу, находятся в сознании", – сообщили в прокуратуре.

Нападавший в настоящее время задержан сотрудниками полиции. Проводится досудебное расследование по статье УК Казахстана "Покушение на убийство".

7 февраля школьница в подмосковных Химках попала в больницу с ножевыми ранениями после конфликта с одноклассницей. Нападавшая нанесла пострадавшей множественные удары. По состоянию на 10 февраля, как заявила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, раненая девочка самостоятельно встает и выздоравливает.



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