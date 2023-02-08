Двоих старшеклассников госпитализировали после драки в школе Челябинска

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В Челябинске двое школьников пострадали в драке на территории школы. Об этом сообщает Следственный комитет по Челябинской области.

"По данным следствия, в дневное время 8 февраля на территории одной из школ Курчатовского района областного центра произошла драка на почве бытового конфликта между двумя группами подростков – учащихся старших классов. В лечебное учреждение поступили двое пострадавших с побоями", – отметили в ведомстве.

Следователи-криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также по факту драки возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после драки школьников потребовал дать оценку действиям охраны учреждения и должностных лиц. Также он поручил усилить профилактическую работу в образовательных организациях города, передает РИА Новости.

Уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова рассказала "Ленте.ру", что держит ситуацию на контроле и в первую очередь родителям нужно позаботиться о своем эмоциональном состоянии и своих детей.

"Конечно, все испытали колоссальный стресс, поэтому мы сейчас выложим телефоны, по которым можно и нужно обращаться за получением помощи. Это и МЧС, и телефоны доверия, и психологических служб", – добавила Майорова.

Ранее сообщалось, что школьница из Химок попала в больницу с ножевыми ранениями после конфликта со своей одноклассницей. Пострадавшая девочка находится в крайне тяжелом состоянии с множественными ранениями.

Причиной ссоры между школьницами могло стать то, что девочкам нравился один молодой человек. Одна из мам одноклассников пострадавшей школьницы подтвердила, что причиной ссоры могла стать симпатия к мальчику. Однако женщина призвала дождаться официальной версии.

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