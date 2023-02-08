Выпавшую из окна школы в Воронеже девочку выписали из больницы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Девочка, выпавшая из окна школы в Воронеже, выписана из больницы в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

"По желанию родителей ребенка выписали домой, состояние ближе к удовлетворительному", – сказали в ведомстве.

31 января девочка выпала из окна второго этажа воронежской средней школы № 3. Ученица была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Прокуратура Воронежской области организовала проверку, в рамках которой оценит действия ответственных лиц.

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