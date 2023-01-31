Прокуратура начала проверку после сообщений о падении ребенка из окна школы в Воронеже

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Воронежская прокуратура начала проверку по факту падения ребенка из школьного окна. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Прокуратурой области организована проверка по публикациям средств массовой информации о происшествии в средней школе № 3 Воронежа. Согласно опубликованным сведениям, девочка выпала со второго этажа школы и была госпитализирована", – заявили в ведомстве.

Согласно данным прокуратуры, во время проверочных мероприятий правоохранители установят обстоятельства происшествия. Также будет дана оценка действиям должностных лиц, которые несут ответственность за защищенность несовершеннолетних в учебном заведении.

Ранее сообщалось, что в Люберцах женщина выпала с двухмесячным ребенком из окна квартиры. Их тела обнаружили в субботу, 14 января, недалеко от многоэтажного дома.

Правоохранители возбудили два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Доведение до самоубийства".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!