В Москве женщина родила ребенка и сбросила с высоты 4-го этажа

00:39
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Мать выбросила новорожденного ребенка с высоты четвертого этажа на юго-востоке Москвы. Об этом пишет пресс-служба столичной прокуратуры в своем телеграм-канале.
Инцидент случился на Ставропольской улице в понедельник, 14 февраля, около 21:00.
"30-летняя женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна", – рассказали в прокуратуре.
Там отметили, что младенец смог выжить после падения. Позднее ребенок и мать были госпитализированы.
На место происшествия выдвинулся заместитель люблинского прокурора. Обстоятельства происшествия были взяты на контроль ведомства.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства ребенка в деревне Кольцово Кормиловского района Омской области.
Инцидент произошел ночью 1 февраля в частном доме. Четырехлетняя девочка попросила включить мультфильм, из-за чего ее задушил пьяный 38-летний мужчина.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: