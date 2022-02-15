В Москве женщина родила ребенка и сбросила с высоты 4-го этажа

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мать выбросила новорожденного ребенка с высоты четвертого этажа на юго-востоке Москвы. Об этом пишет пресс-служба столичной прокуратуры в своем телеграм-канале.

Инцидент случился на Ставропольской улице в понедельник, 14 февраля, около 21:00.

"30-летняя женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна", – рассказали в прокуратуре.

Там отметили, что младенец смог выжить после падения. Позднее ребенок и мать были госпитализированы.

На место происшествия выдвинулся заместитель люблинского прокурора. Обстоятельства происшествия были взяты на контроль ведомства.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства ребенка в деревне Кольцово Кормиловского района Омской области.

Инцидент произошел ночью 1 февраля в частном доме. Четырехлетняя девочка попросила включить мультфильм, из-за чего ее задушил пьяный 38-летний мужчина.