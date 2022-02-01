Житель Омской области убил ребенка из-за просьбы включить мультфильм

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства ребенка в деревне Кольцово Кормиловского района Омской области. Об этом сообщается на сайте регионального СК России.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 1 февраля в частном доме. Четырехлетняя девочка попросила включить мультфильм, из-за чего ее задушил пьяный 38-летний мужчина. Позднее мать ребенка вызвала полицию и скорую помощь.

"Подозреваемый задержан, следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи опрашивают свидетелей, осматривают место происшествия. Было установлено, что семья часто злоупотребляла спиртными напитками.

В дальнейшем следователям предстоит выяснить все причины и обстоятельства случившегося и оценить действия профилактических служб, которые должны были держать на контроле условия жизни ребенка в данной семье.

Ранее пьяная женщина выбросила из окна пятого этажа двухлетнего внука в городе Выксе. По данным следствия, происшествие случилось вечером 8 января. Нетрезвая женщина выбросила ребенка из окна кухни в своей квартире. Мальчик упал в сугроб. Тело ребенка нашли днем 9 января.

