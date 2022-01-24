Восьмилетнюю девочку убили в Крыму

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Восьмилетнюю девочку убили в поселке Новый Свет около Судака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

До этого в Сети появилась информация, что мать выбросила с четвертого этажа свою восьмилетнюю дочь. Женщину задержали.

"В отношении матери девочки возбуждено и расследуется уголовное дело", – рассказали в управлении.

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России. Ведомство также начало проверку исполнения уполномоченными органами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что пьяная женщина выбросила из окна пятого этажа двухлетнего внука в городе Выксе. По данным следствия, происшествие случилось вечером 8 января. Нетрезвая женщина выбросила ребенка из окна кухни в своей квартире. Мальчик упал в сугроб. Тело ребенка нашли днем 9 января.

