Пятилетняя девочка упала с 11 этажа жилого дома на западе столицы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пятилетняя девочка упала с 11 этажа многоквартирного жилого дома на улице Говорова на западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Уточняется, что ребенка отвезли в одну из столичных больниц.

"По предварительной информации момент происшествия в квартире находилась мать девочки, а также еще один несовершеннолетний ребенок 2019 года рождения. Со слов женщины дети смотрели телевизор на кухне, когда она зашла туда, то увидела приставленный к открытому окну стул", – говорится в сообщении.

В качестве основной версии произошедшего рассматривается несчастный случай.

Ранее сообщалось, что суд арестовал 26-летнюю женщину, которая выбросила годовалую дочь из окна квартиры на 11-м этаже в Москве. Согласно показаниям подозреваемой, она решила убить себя и ребенка, для чего выпила таблетки, открыла окно, перевесилась с дочерью через подоконник и отпустила ее из рук.

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